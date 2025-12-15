Nell’ambito di un’operazione antimafia, i Carabinieri hanno eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare tra Salento e Abruzzo, smantellando un’organizzazione criminale coinvolta in attività di associazione mafiosa, truffe, usura e traffico di droga. L’operazione ha portato anche al sequestro di un immobile e di un’attività commerciale, simbolo della base logistica dell’organizzazione.

© Noinotizie.it - Operazione antimafia: arresti fra Salento e Abruzzo Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nelle province di Brindisi, Lecce e Chieti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi, con il supporto, nella fase esecutiva, di reparti speciali dell’Arma, hanno eseguito tredici ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, nei confronti di 14 persone imputate a vario titolo di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, truffa ai danni dello Stato, usura, estorsioni, lesioni personali, detenzione e porto di armi da sparo, associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacente ed hanno eseguito il sequestro preventivo di un immobile e dell’attività commerciale ivi ubicata (il tutto per un valore stimato di 600mila euro) risultata essere la base operativa e logistica dell’organizzazione, sede stabile di riunioni e incontri tra gli affiliati. Noinotizie.it

LECCE Operazione antimafia nel Salento, arrestati esponenti Scu

Operazione antimafia nel brindisino e leccese: i Carabinieri decapitano le frange mesagnesi e torresi della sacra corona unita - Contestualmente, è stato eseguito un sequestro preventivo riguardante un immobile e l’attività commerciale al suo interno, per un valore complessivo stimato in circa 600 mila euro. leccesette.it