Operazione antimafia | arresti fra Salento e Abruzzo Carabinieri

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito di un’operazione antimafia, i Carabinieri hanno eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare tra Salento e Abruzzo, smantellando un’organizzazione criminale coinvolta in attività di associazione mafiosa, truffe, usura e traffico di droga. L’operazione ha portato anche al sequestro di un immobile e di un’attività commerciale, simbolo della base logistica dell’organizzazione.

operazione antimafia arresti fra salento e abruzzo carabinieri

© Noinotizie.it - Operazione antimafia: arresti fra Salento e Abruzzo Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nelle province di Brindisi, Lecce e Chieti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi, con il supporto, nella fase esecutiva, di reparti speciali dell’Arma, hanno eseguito tredici  ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, nei confronti di 14 persone imputate a vario titolo di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, truffa ai danni dello Stato, usura, estorsioni, lesioni personali, detenzione e porto di armi da sparo, associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacente ed hanno eseguito il sequestro preventivo di un immobile e dell’attività commerciale ivi ubicata (il tutto per un valore stimato di 600mila euro) risultata essere la base operativa e logistica dell’organizzazione, sede stabile di riunioni e incontri tra gli affiliati. Noinotizie.it

LECCE Operazione antimafia nel Salento, arrestati esponenti Scu

Video LECCE Operazione antimafia nel Salento, arrestati esponenti Scu

operazione antimafia arresti salentoOperazione antimafia nel brindisino e leccese: i Carabinieri decapitano le frange mesagnesi e torresi della sacra corona unita - Contestualmente, è stato eseguito un sequestro preventivo riguardante un immobile e l’attività commerciale al suo interno, per un valore complessivo stimato in circa 600 mila euro. leccesette.it

Operazione antimafia nel Salento, 22 arresti - 22 persone sono state arrestate, di cui 18 in carcere e 4 ai domiciliari, nell’ambito di un’inchiesta che vede complessivamente 55 indagati. tg24.sky.it