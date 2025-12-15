Open Stage cerca tre compagnie teatrali emergenti | il bando
Open Stage, dal 2017, promuove le giovani realtà teatrali con il progetto Fermenti Vos, dedicato alle compagnie emergenti. Ora, il bando invita tre compagnie teatrali innovative a partecipare, offrendo loro un'opportunità di visibilità e sviluppo all’interno di un contesto di valorizzazione delle nuove generazioni del teatro veneziano.
Dal 2017 Cantieri Teatrali Veneziani sostiene le nuove generazioni del teatro attraverso Fermenti Vos, la sezione del Venice Open Stage dedicata alle compagnie di recente formazione. Arrivata alla nona edizione, la rassegna apre per la prima volta anche alle compagnie internazionali (in aggiunta. Veneziatoday.it
