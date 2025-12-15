Open day al Canile di Pontetetto | il Comune promuove giornata dedicata all’adozione

Il Comune di Lucca organizza un open day al Canile di Pontetetto, previsto per domenica 21 dicembre dalle 15 alle 17. L’iniziativa, promossa dall’assessore alle politiche animali Cristina Consani e dall’Osservatorio affari animali, mira a sensibilizzare sulla possibilità di adottare cani ospitati presso la struttura di via Santeschi.

Lucca, 15 dicembre 2025 - l Comune di Lucca, attraverso l’assessore alle politiche animali Cristina Consani, insieme all’Osservatorio affari animali, segnala e sostiene l’ open day del Canile di Pontetetto, in programma domenica 21 dicembre dalle ore 15 alle 17, presso la struttura di via Santeschi 993 a Pontetetto. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, nasce con l’ obiettivo di avvicinare le persone al canile, favorire le adozioni consapevoli e diffondere una cultura del rispetto e della responsabilità verso gli animali di affezione. Il pomeriggio si aprirà alle ore 15 con un momento speciale di presentazione dei cani ospiti della struttura, che “sfileranno” per farsi conoscere dai visitatori. Lanazione.it

Il canile apre le porte per far conoscere i suoi ospiti a 4 zampe

