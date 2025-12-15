Onoreficenze al merito della Repubblica ecco a chi è andato il prestigioso riconoscimento

Questione di riconoscimenti e meriti, oggi nel salone di Rappresentanza “Graziella Campagna” del Palazzo del Governo, il prefetto Cosima Di Stani ha conferito le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a vari insigniti. Un momento di grande prestigio per celebrare coloro che si sono distinti per il loro impegno e contributo alla società.

© Messinatoday.it - Onoreficenze al merito della Repubblica, ecco a chi è andato il prestigioso riconoscimento Questo pomeriggio, nel salone di Rappresentanza “Graziella Campagna” del Palazzo del Governo, il prefetto Cosima Di Stani ha consegnato le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2025, agli. Messinatoday.it Emiciclo: visita isituzionale del Generale Aniello Domani a L’Aquila consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana - L’Aquila, 15 dicembre – Domani 16 dicembre, a partire dalle ore 13:00, presso la Chiesa di Santa Maria del Suffragio dell’Aquila, si terrà una maratona di lettura dell’opera L’ avventura d’un povero ... corrierepeligno.it

Potenza, domani 16 dicembre la consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Ecco la lista degli insigniti - 00 di martedì 16 dicembre prossimo, la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica I ... melandronews.it

Consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica: cerimonia il 16 dicembre al Suffragio - facebook.com facebook

CERIMONIA DI CONSEGNA ONORIFICENZE DELL’ORDINE “AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA” A POTENZA CON SPETTACOLO NATALIZIO “IL FANTASMA DELL’OPERA” DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI POTENZA x.com