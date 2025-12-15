Omicidio Rob Reiner il regista di Harry ti presento Sally | il figlio Nick è sotto custudia
L'articolo presenta le ultime novità sull'omicidio di Rob Reiner, celebre regista di
Gli investigatori della divisione rapine-omicidi della polizia californiana stanno indagando sulla loro morte. A scoprire i corpi sarebbe stato un familiare. Vanityfair.it
Il regista di Harry ti presento Sally Rob Reiner e la moglie uccisi nella loro villa a Los Angeles
Omicidio Rob Reiner, chi è il figlio Nick Reiner, interrogato dalla polizia: la tossicodipendenza e il passato da senzatetto - Il trentaduenne, sentito dalla polizia per l'omicidio del padre e di sua moglie Michele Singer, era entrato e uscito più volte da cliniche recupero e a lungo aveva vissuto per strada ... vanityfair.it
Uccisi in casa il regista e attore Rob Reiner e la moglie Michele Singer. Interrogato il figlio - Due corpi senza vita nella lussuosa abitazione di Brentwood, forse accoltellati. rainews.it
La coppia è stata trovata morta in casa a Los Angeles: la polizia indaga per omicidio. In oltre cinquant’anni di carriera a Hollywood Reiner ha diretto classici come Harry ti presento Sally… e Stand By Me - facebook.com facebook
Omicidio Rob Reiner: chi è il figlio Nick, ex tossicodipendente e con un passato da senzatetto x.com