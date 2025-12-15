Omicidio Rob Reiner chi è il figlio Nick Reiner interrogato dalla polizia | la tossicodipendenza e il passato da senzatetto

Nick Reiner, figlio di Rob Reiner, è stato interrogato dalla polizia in relazione all'omicidio del padre e della matrigna Michele Singer. Il trentaduenne, noto per il suo passato di tossicodipendenza e senzatetto, ha avuto un percorso travagliato, caratterizzato da ricoveri in cliniche di recupero e periodi di vita per strada.

È giallo sulla morte del regista e attore Rob Reiner. La polizia sta indagando per omicidio dopo che lui e la moglie, Michele Singer, sono stati trovati senza vita nella loro villa di Hollywood. Secondo una prima ricostruzione, la polizia avrebbe ricevuto una chia