© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Pierina, in aula la nipote Giorgia: sotto la lente l’alibi di Manuela e Loris. Diretta

Rimini, 15 dicembre 2025 - Un’udienza cruciale, delicata, importantissima per aggiungere un tassello al mosaico giudiziario che sta prendendo forma in Corte d’Assise a Rimini dove questa mattina si tiene la sesta udienza del processo a Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, l’anziana uccisa nel seminterrato di via del Ciclamino 31 il 3 ottobre 2023. Questa mattina la Corte ha ripreso ad ascoltare i testimoni dell’accusa (pm Daniele Paci) a partire da Giorgia Saponi, la nipote di Pierina, figlia di Giuliano e di Manuela Bianchi. Ilrestodelcarlino.it

Omicidio Pierina, chiesto confronto tra Louis e Manuela in aula - Ore 14 del 21/10/2025

Omicidio Pierina, in aula la nipote Giorgia: sotto la lente l’alibi di Manuela e Loris. Diretta - Sesta udienza a Rimini del processo a Louis Dassilva, imputato per il delitto: la Corte ascolta i testimoni dell’accusa, attesa per la figlia di Manuela Bianchi e Giuliano Saponi, all’epoca 16enne ... ilrestodelcarlino.it