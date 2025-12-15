Omicidio Pierina in aula la nipote Giorgia | sotto la lente l’alibi di Manuela e Loris Diretta
Rimini, 15 dicembre 2025 - Un’udienza cruciale, delicata, importantissima per aggiungere un tassello al mosaico giudiziario che sta prendendo forma in Corte d’Assise a Rimini dove questa mattina si tiene la sesta udienza del processo a Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, l’anziana uccisa nel seminterrato di via del Ciclamino 31 il 3 ottobre 2023. Questa mattina la Corte ha ripreso ad ascoltare i testimoni dell’accusa (pm Daniele Paci) a partire da Giorgia Saponi, la nipote di Pierina, figlia di Giuliano e di Manuela Bianchi. Ilrestodelcarlino.it
Omicidio Pierina, chiesto confronto tra Louis e Manuela in aula - Ore 14 del 21/10/2025
Omicidio Pierina, in aula la nipote Giorgia: sotto la lente l’alibi di Manuela e Loris. Diretta - Sesta udienza a Rimini del processo a Louis Dassilva, imputato per il delitto: la Corte ascolta i testimoni dell’accusa, attesa per la figlia di Manuela Bianchi e Giuliano Saponi, all’epoca 16enne ... ilrestodelcarlino.it
Omicidio Pierina: in aula la nipote sedicenne, testimone chiave - Riparte oggi davanti alla Corte d’Assise il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate in via del Ciclamino. altarimini.it
OMICIDIO PIERINA Entro 60 giorni l'analisi e le comparazioni dei video, che confermerà o distruggerà la prova regina contro il 34enne senegalese - facebook.com facebook