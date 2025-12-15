Omicidio Fallou Sall oggi il verdetto sulla tragedia di Via Piave
Oggi si conoscerà il verdetto nel processo per l'omicidio di Fallou Sall, il sedicenne ucciso il 4 settembre 2024 in via Piave. I giudici del tribunale dei minori di Bologna sono entrati in camera di consiglio per emettere la sentenza, che chiarirà le responsabilità e le conseguenze legali dell'accaduto.
I giudici del tribunale dei minori di Bologna sono entrati in camera di consiglio per emettere la sentenza relativa all'omicidio di Fallou Sall, il sedicenne accoltellato il 4 settembre 2024 in via Piave. Il collegio è presieduto da Gabriella Tomai si pronuncerà nel pomeriggio di oggi, 15. Bolognatoday.it
Ragazzo ucciso a Bologna, i residenti: Le urla strazianti e il corpo a terra
Omicidio di Fallou, ucciso per aver difeso l’amico: attesa per la sentenza - Giudici riuniti in camera di consiglio per la morte del 16enne accoltellato nel settembre 2024 in via Piave, a Bologna: per l'accusa fu omicidio volontario, l'imputato minorenne rischia 21 anni ... ilrestodelcarlino.it
L'omicidio di Fallou a Bologna, domani la sentenza - Si chiude il processo al minorenne accusato di aver ucciso a coltellate il 16enne nel 2024. rainews.it
Il giovane sotto accusa, oltre che dell'omicidio del 16enne, risponde anche del tentato omicidio di un amico della vittima - facebook.com facebook