Omicidio Fallou Sall oggi il verdetto sulla tragedia di Via Piave

Oggi si conoscerà il verdetto nel processo per l'omicidio di Fallou Sall, il sedicenne ucciso il 4 settembre 2024 in via Piave. I giudici del tribunale dei minori di Bologna sono entrati in camera di consiglio per emettere la sentenza, che chiarirà le responsabilità e le conseguenze legali dell'accaduto.

I giudici del tribunale dei minori di Bologna sono entrati in camera di consiglio per emettere la sentenza relativa all'omicidio di Fallou Sall, il sedicenne accoltellato il 4 settembre 2024 in via Piave. Il collegio è presieduto da Gabriella Tomai si pronuncerà nel pomeriggio di oggi, 15. Bolognatoday.it

