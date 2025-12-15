Omicidio di Fallou ucciso per aver difeso l’amico | attesa per la sentenza

Al Tribunale per i Minorenni di Bologna si attende la pronuncia sulla vicenda di Fallou Sall, ucciso per aver difeso un amico. Il collegio giudicante, presieduto da Gabriella Tomai, si è ritirato in camera di consiglio per decidere il destino del giovane imputato, allora 16enne, coinvolto in un episodio che ha suscitato grande attenzione.

Bologna, 15 dicembre 2025 - Sono ore di attesa al Tribunale per i Minorenni di Bologna. Il collegio giudicante presieduto da Gabriella Tomai si è ritirato in camera di consiglio per decidere le sorti del giovane imputato, all'epoca dei fatti 16enne, accusato dell'omicidio di Fallou Sall. La tragedia il 4 settembre 2024 in via Piave. La tragedia si consumò la sera del 4 settembre 2024 in via Piave, quando Fallou, anch'egli appena 16enne, fu ucciso a coltellate. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo era intervenuto per difendere un amico, un 17enne di origine bengalese, che aveva avuto dei dissidi pregressi con l’aggressore. Ilrestodelcarlino.it

