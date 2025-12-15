Omicidio coniugi Reiner arrestato il figlio Trump | Morto perché ossessionato da me
Un omicidio ha scosso Brentwood: il regista e attore, noto per
Il regista e attore, noto per "Harry ti presento Sally", e sua moglie sono stati trovati morti nella loro villa a Brentwood. Il presidente a stelle e strisce ha commentato la tragica vicenda sostenendo che Reiner sarebbe stato ucciso "per la rabbia provocata dalla sua ossessione contro di me". Ildifforme.it
Rob Reiner, arrestato il figlio Nick: fissata cauzione da 4 milioni. Si indaga sul movente - Nick Reiner, il figlio del regista Rob Reiner, è stato arrestato dalle forze dell'ordine. ilmessaggero.it
Nick Reiner, il figlio del regista Rob arrestato a Los Angeles: fissata cauzione da 4 milioni - Nick Reiner, il figlio del regista Rob Reiner è stato arrestato dalle forze dell'ordine. msn.com
Coniugi morti a Firenze, ipotesi omicidio-suicidio: «Lui l'ha uccisa a coltellate e si è tolto la vita». La verità da autopsia e... - facebook.com facebook