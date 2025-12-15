Omicidio coniugi Reiner arrestato il figlio Trump | Morto perché ossessionato da me

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un omicidio ha scosso Brentwood: il regista e attore, noto per

omicidio coniugi reiner arrestato il figlio trump morto perch233 ossessionato da me

© Ildifforme.it - Omicidio coniugi Reiner, arrestato il figlio. Trump: “Morto perché ossessionato da me”

Il regista e attore, noto per "Harry ti presento Sally", e sua moglie sono stati trovati morti nella loro villa a Brentwood. Il presidente a stelle e strisce ha commentato la tragica vicenda sostenendo che Reiner sarebbe stato ucciso "per la rabbia provocata dalla sua ossessione contro di me". Ildifforme.it

omicidio coniugi reiner arrestatoRob Reiner, arrestato il figlio Nick: fissata cauzione da 4 milioni. Si indaga sul movente - Nick Reiner, il figlio del regista Rob Reiner, è stato arrestato dalle forze dell'ordine. ilmessaggero.it

omicidio coniugi reiner arrestatoNick Reiner, il figlio del regista Rob arrestato a Los Angeles: fissata cauzione da 4 milioni - Nick Reiner, il figlio del regista Rob Reiner è stato arrestato dalle forze dell'ordine. msn.com