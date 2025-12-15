Oltre l' attacco di Sydney Gli episodi di odio antisemita nel mondo dal 7 ottobre a oggi

Dal 7 ottobre a oggi, episodi di odio antisemita hanno segnato profondamente il panorama mondiale. L’attacco di Sydney alla Bondi Beach, durante una celebrazione di Hanukkah, rappresenta un triste esempio di questa escalation di violenza e intolleranza, con un bilancio drammatico di vittime e feriti. Un'analisi delle recenti vicende rivela come il mondo stia affrontando una sfida crescente contro l’odio e l’antisemitismo.

Il bilancio dell'attentato antisemita di ieri alla Bondi Beach di Sydney, durante una celebrazione di Hanukkah organizzata dagli ebrei Chabad, è spaventoso: almeno quindici morti e decine di feriti. Si tratta del peggiore attacco terroristico nella storia australiana, fra i più violenti contro gli ebrei fuori da Israele e il più grave dal 7 ottobre. Eppure, guardando indietro (senza andare troppo lontano) l'elenco di attacchi, intimidazioni e gravi casi di antisemitismo è drammaticamente lungo. Basti sapere che nel nostro paese sono 877 gli episodi di antisemitismo selezionati come tali dall'Osservatorio nel corso del 2024, con una enorme crescita dei casi online.

Sydney, strage a Bondi Beach: gli attentatori erano padre e figlio. “Avevano giurato fedeltà all’Isis” - Una delle spiagge più note di Sydney è stata teatro della sparatoria più sanguinosa degli ultimi trent'anni in Australia ... fanpage.it

Cosa sappiamo dell’attacco contro una celebrazione ebraica a Sydney - Domenica sera (mattinata in Italia) c’è stato un attacco armato a Bondi Beach, una delle spiagge più famose e frequentate di Sydney, in Australia: due uomini hanno sparato contro la folla a un evento ... ilpost.it

Nonostante gli allarmi e un’affluenza di oltre 2.000 persone per l’Hanukkah, le autorità di Sydney si sono fatte trovare impreparate. A intralciare gli assassini una coppia di eroi che ha lottato a mani nude prima di morire. - facebook.com facebook

Oltre l'attacco di Sydney. Gli episodi di odio antisemita nel mondo dal 7 ottobre a oggi. Da Parigi a Berlino, passando per New York, Toronto e Roma. x.com

