Oltre 80 cani salvati dai combattimenti clandestini | Incatenati e rinchiusi in barili di plastica

Durante un'operazione in Florida, sono stati salvati oltre 80 cani coinvolti in combattimenti clandestini. Trovati incatenati, feriti e denutriti, gli animali sono stati recuperati in condizioni precarie durante un blitz investigativo. L'intervento ha portato alla scoperta di un giro illegale di combattimenti, evidenziando la gravità della situazione e l'impegno nelle operazioni di tutela animale.

