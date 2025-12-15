Oltre 20 vulnerabilità corrette in iOS 26.2 | l’aggiornamento che non puoi rimandare

Apple ha rilasciato iOS 26.2, iPadOS 26.2 e macOS Tahoe 26.2, un aggiornamento che include la correzione di oltre 20 vulnerabilità di sicurezza. Questo rilascio si presenta come una priorità per garantire maggiore protezione e stabilità ai dispositivi, superando le semplici novità di funzionalità e affrontando criticità che richiedono interventi immediati.

Apple ha rilasciato iOS 26.2, iPadOS 26.2 e macOS Tahoe 26.2, un aggiornamento che va ben oltre le nuove funzionalità promesse. Sotto il cofano, l’update risolve oltre 20 vulnerabilità di sicurezza, due delle quali erano già attivamente sfruttate in attacchi mirati contro utenti specifici. Non stiamo parlando di minacce teoriche o ipotetiche: questi exploit erano già in circolazione, pronti a colpire dispositivi non aggiornati. La conferma arriva direttamente da Cupertino, che ha dichiarato di essere a conoscenza di segnalazioni secondo cui questi bug sarebbero stati utilizzati in attacchi estremamente sofisticati contro individui specificamente presi di mira su versioni di iOS precedenti a iOS 26. Screenworld.it

