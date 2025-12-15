Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 Emma Colletti fra i tedofori

Emma Colletti, atleta della Ippon Karate Lentini, è stata selezionata come tedoforo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Questa importante nomina segna un riconoscimento significativo per la sua carriera e rappresenta un momento di grande prestigio per la sua città e per il mondo dello sport italiano.

Un'atleta della Ippon Karate Lentini è stata scelta come tedoforo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Si tratta di Emma Colletti che, il prossimo 16 dicembre, avrà l’onore di portare la fiaccola olimpica, simbolo universale di pace, unità e passione sportiva, lungo il tratto previsto. Agrigentonotizie.it

