Olimpiadi a Bormio la preoccupazione dei brianzoli

A poche settimane dall'inizio delle Olimpiadi Invernali a Bormio, i proprietari di seconde case provenienti da Monza, dalla Brianza e dall'area milanese manifestano crescenti preoccupazioni riguardo alla possibile affluenza e alle conseguenze sull'area. La vicinanza dell'evento ha suscitato tensioni e incertezze tra i residenti e gli investitori locali.

A poche settimane dalle Olimpiadi Invernali, a Bormio e Valdisotto cresce la preoccupazione tra i proprietari di seconde case provenienti da Monza, dalla Brianza e dall'area milanese. A sollevare il tema è la consigliera regionale brianzola Martina Sassoli (Noi Moderati – Lombardia Migliore), che.