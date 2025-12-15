Olimpiadi 2026 la FIS aggiorna l’elenco dei russi e bielorussi neutrali che potranno partecipare
Lunedì 2 dicembre, il TAS ha annullato il divieto di partecipazione per gli atleti russi e bielorussi, consentendo loro di competere alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sotto bandiera neutrale. La FIS ha aggiornato ora l’elenco dei qualificati, definendo chi potrà prendere parte all’evento olimpico in Italia.
Lo scorso 2 dicembre, il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport), aveva annullato a messa al bando di atleti russi e bielorussi dalle competizioni internazionali, permettendo loro di partecipare alle qualificazioni e conseguentemente alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sotto bandiera neutrale. Posteriormente alla decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport, la FIS (Federazione Internazionale sci e snowboard), ha diramato un elenco di atleti russi e bielorussi autorizzati a prendere parte alle qualificazioni a Cinque Cerchi in qualità di Atleti Individuali Neutrali. Dal giorno menzionato, infatti, russi e bielorussi hanno richiesto alla FIS lo status di atleti individuali neutrali, e ci sono state risposte affermative per coloro che soddisfano i criteri decisi dal CIO. Oasport.it
Accesa la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026
Olimpiadi 2026, la FIS aggiorna l’elenco dei russi e bielorussi neutrali che potranno partecipare - Lo scorso 2 dicembre, il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport), aveva annullato a messa al bando di atleti russi e bielorussi dalle competizioni ... oasport.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, la FIS autorizza i primi 9 atleti neutrali a prendere parte alle qualificazioni - Il TAS, Tribunale arbitrale dello sport, il 2 dicembre scorso aveva annullato la messa al bando di atleti russi e bielorussi dalle competizioni ... oasport.it
DIRETTA LIVE - Prove generali di olimpiadi a Davos con la team Sprint a tecnica libera che assegnerà il titolo a Cinque Cerchi in Val di Fiemme tra due mesi. L'Italia punta soprattutto su Pellegrino e Carollo. Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti dalla Svizz - facebook.com facebook
Simona #Quadarella, ai Mondiali di Budapest 2017, aveva 18 anni. Da allora non ha concluso una sola annata senza almeno un podio tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Bottino in Polonia: oro, argento, argento. Aggiornare le statistiche, prego. #EuropeanAq x.com