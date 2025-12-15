Olimpiadi 2026 la FIS aggiorna l’elenco dei russi e bielorussi neutrali che potranno partecipare

Lunedì 2 dicembre, il TAS ha annullato il divieto di partecipazione per gli atleti russi e bielorussi, consentendo loro di competere alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sotto bandiera neutrale. La FIS ha aggiornato ora l’elenco dei qualificati, definendo chi potrà prendere parte all’evento olimpico in Italia.

Lo scorso 2 dicembre, il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport), aveva annullato a messa al bando di atleti russi e bielorussi dalle competizioni internazionali, permettendo loro di partecipare alle qualificazioni e conseguentemente alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sotto bandiera neutrale. Posteriormente alla decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport, la FIS (Federazione Internazionale sci e snowboard), ha diramato un elenco di atleti russi e bielorussi autorizzati a prendere parte alle qualificazioni a Cinque Cerchi in qualità di Atleti Individuali Neutrali. Dal giorno menzionato, infatti, russi e bielorussi hanno richiesto alla FIS lo status di atleti individuali neutrali, e ci sono state risposte affermative per coloro che soddisfano i criteri decisi dal CIO. Oasport.it

