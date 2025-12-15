olimpia oltre gli acciacchi virtus battuta al forum

L'Olimpia Milano conquista una vittoria importante al Forum, superando la Virtus Bologna 74-63. Dopo aver già dimostrato il proprio valore contro il Panathinaikos, i biancorossi, guidati da Peppe Poeta, consolidano la loro prestazione in un match caratterizzato da determinazione e tenacia.

BASKET L’ultima nella casa del Forum è ancora più dolce. Dopo l’impresa con il Panathinaikos, il manipolo di biancorossi rimasto in mano a Peppe Poeta fa un altro colpaccio fermando la Virtus Bologna 74-63. Non si può definire in modo diverso quello che ha fatto l’Armani, ancora con gli uomini contati (solo 2 italiani a disposizione), ma con un cuore che ha coinvolto tutti i 10.000 sugli spalti. Non potranno trasferirsi tutti all’Allianz Cloud da domani (contro il Real Madrid) dove l’Olimpia giocherà per i prossimi quattro mesi, ma la sensazione è che il pubblico si sia di nuovo innamorato della sua Olimpia dopo queste prestazioni. Sport.quotidiano.net

