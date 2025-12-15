Olbia operazione antidroga tra la Sardegna e la penisola | 22 misure cautelari

Nelle prime ore di oggi, i Carabinieri di Olbia, sotto la direzione della Dda di Cagliari, hanno avviato un’operazione antidroga che ha portato all’esecuzione di 22 misure cautelari, coinvolgendo attività di traffico di stupefacenti tra la Sardegna e la penisola.

Dalle prime ore di questa mattina è in corso un’operazione dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, coordinata dalla Dda di Cagliari, per l’esecuzione di 22 misure cautelari legate al traffico di stupefacenti in Sardegna e sulla penisola. Impiegati reparti territoriali e unità specializzate. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

