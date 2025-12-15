Alberto Giuliani si mostra soddisfatto per la vittoria, ma rimane cauto, consapevole della complessità della classifica attuale. La situazione è equilibrata, con tre squadre a 26 punti in vetta e molte altre vicine, creando un panorama di alti e bassi nel campionato. Un passo avanti, ma ancora molto da conquistare.

È un Alberto Giuliani che si gode la vittoria ma che non vuole esagerare nel celebrarla quello che non si accomoda sugli allori di un successo che ha confermato il quinto posto in una classifica pazza, con tre squadre a 26 punti in vetta (prima Trento, seconda Verona e terza Perugia, tutto legato al quoziente set) e poi Piacenza e Modena, appaiate anch’esse ma con la Gas Sales davanti sempre per il quoziente set. "Una buona gara la nostra – il commento di Giuliani che però poi bacchetta i suoi sulla costanza – anche se ho visto alti e bassi che mi piacciono poco anche stasera (ieri, ndr). Ricordiamoci comunque che eravamo fuori casa, al cospetto di una formazione che oltre ad avere un ottimo sestetto ha anche una panchina di altissimo livello, che ha usato anche molto bene per metterci in difficoltà. Ilrestodelcarlino.it

"Oggi un bel passo avanti. Ma vedo alti e bassi" - Davyskiba: "Vittoria molto importante come squadra, con voglia e carattere". ilrestodelcarlino.it