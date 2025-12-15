Oggi i 140 anni del Carlino la festa alle Muse

Il 15 dicembre 2025, Ancona celebra i 140 anni del Carlino con una festa speciale alle Muse. L'evento, che già registra oltre cento prenotazioni, offrirà un'occasione unica per commemorare questa storica pubblicazione. L'ingresso è gratuito e le iscrizioni online sono ancora aperte.

Ancona, 15 dicembre 2025 – Sarà una festa in grande stile, con oltre un centinaio di persone già prenotate (c'è ancora posto, ingresso gratuito con iscrizioni online: fate presto), quella del 140esimo anniversario della nascita del Carlino. Un tour partito a marzo 2025 a Bologna e che si chiuderà oggi ad Ancona. L'appuntamento è alle 16 al Ridotto del Teatro delle Muse, per vivere un pomeriggio di ricordi e storie, ma anche approfondimenti e dibattiti. Non mancheranno le sorprese. Ad aprire l'evento, il vicedirettore del Carlino, Valerio Baroncini, insieme ad Andrea Brusa, che guida la redazione di Ancona, e il giornalista Giacomo Giampieri.

I 140 anni del Carlino: tappa speciale a Ravenna tra Dante, Byron e lo sport - Tra gli ospiti Michele de Pascale, Antonio Patuelli, Cristina Muti e Ariedo Braida ... msn.com

