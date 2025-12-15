Oggi 15 dicembre Beato Carlo Steeb | il protestante convertito che diventa padre degli abbandonati

Il 15 dicembre si celebra il Beato Carlo Steeb, protestante tedesco convertito al cattolicesimo, noto come “padre degli abbandonati”. Trasferitosi in Italia, si dedicò con passione all’assistenza di poveri e bisognosi a Verona, dando origine a un istituto religioso. La sua vita è un esempio di dedizione e servizio verso i più deboli.

Protestante tedesco si converte al Cattolicesimo in Italia, il Beato Carlo Steeb si dedicò eroicamente all'assistenza e al servizio di poveri e bisognosi a Verona, dando vita anche ad un istituto religioso. Oggi 15 dicembre, si ricorda il Beato Carlo Steeb, che un presbitero tedesco trasferitosi in Italia, ma prima era protestante e poi si.

