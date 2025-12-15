Offese l' allora presidente della Fondazione Mida a processo l' ex sindaco di Auletta

L'ex sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, è stato chiamato a processo per aver rivolto offese all'allora presidente della Fondazione Mida. L'accusa riguarda presunte dichiarazioni diffamatorie che hanno coinvolto la figura istituzionale, portando a un procedimento legale volto a chiarire i fatti e le responsabilità.

Offese l'allora presidente della Fondazione Mida, per questo motivo l’ex sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, dovrà rispondere delle accuse di diffamazione. Il processo è già cominciato al Tribunale di Lagonegro.Le accusePietro Pessolano, ora consigliere di minoranza ad Auletta, è stato accusato. Salernotoday.it

