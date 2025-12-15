Offese l' allora presidente della Fondazione Mida a processo l' ex sindaco di Auletta

L'ex sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, è stato chiamato a processo per aver rivolto offese all'allora presidente della Fondazione Mida. L'accusa riguarda presunte dichiarazioni diffamatorie che hanno coinvolto la figura istituzionale, portando a un procedimento legale volto a chiarire i fatti e le responsabilità.

Offese l'allora presidente della Fondazione Mida, per questo motivo l’ex sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, dovrà rispondere delle accuse di diffamazione. Il processo è già cominciato al Tribunale di Lagonegro.Le accusePietro Pessolano, ora consigliere di minoranza ad Auletta, è stato accusato. Salernotoday.it Auletta, caso Fondazione Mida: Sabrina Capozzolo accusa l’ex sindaco di Auletta di diffamazione: il caso arriva in Tribunale - La vicenda affonda le radici nel periodo delle dimissioni di Capozzolo dalla presidenza della Fondazione Mida, quando l’ex parlamentare denunciò pubblicamente di essere stata bersaglio di attacchi ver ... infocilento.it Il Presidente della Regione condanna le offese ricevute online dall'assessora al Territorio. "Il dibattito democratico si fonda sul rispetto. Giusto tutelare la propria dignità nelle sedi opportune" #insulti - facebook.com facebook