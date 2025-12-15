Offerta Tether Juventus | novità anche in Borsa! Cosa è successo dopo il rifiuto di Exor di vendere il club

L'articolo presenta le ultime novità riguardanti l'offerta di Tether per la Juventus e gli sviluppi in Borsa, a seguito del rifiuto di Exor di cedere il club. Analizza le conseguenze di questa decisione e le implicazioni per il futuro della squadra e dei mercati finanziari.

© Juventusnews24.com - Offerta Tether Juventus: novità anche in Borsa! Cosa è successo dopo il rifiuto di Exor di vendere il club Offerta Tether Juventus: ci sono novità importanti anche in Borsa! Cosa è accaduto dopo il rifiuto di Exor di vendere il club bianconero. Il lunedì mattina di Piazza Affari si apre con un protagonista assoluto: il titolo della Juventus. Nonostante il fine settimana sia stato segnato dal netto rifiuto della proprietà a cedere il club, la Borsa ha reagito con euforia alle notizie trapelate venerdì sera. In apertura di seduta, le azioni bianconere hanno fatto registrare un balzo impressionante del +12,7%, attestandosi a quota 2,47 euro (rispetto ai 2,34 della chiusura precedente), portando la capitalizzazione di mercato a sfiorare gli 890 milioni di euro. Juventusnews24.com Juventus corre dopo l'offerta di Tether e il no di Exor alla vendita - Per gli analisti decisione «coerente con la strategia di controllo e con il recente aumento di capitale volto a rafforzare la struttura finanziaria del club» ... ilsole24ore.com

