Offerta Tether Juventus | novità anche in Borsa! Cosa è successo dopo il rifiuto di Exor di vendere il club

Offerta Tether Juventus: ci sono novità importanti anche in Borsa! Cosa è accaduto dopo il rifiuto di Exor di vendere il club bianconero. Il lunedì mattina di Piazza Affari si apre con un protagonista assoluto: il titolo della Juventus. Nonostante il fine settimana sia stato segnato dal netto rifiuto della proprietà a cedere il club, la Borsa ha reagito con euforia alle notizie trapelate venerdì sera. In apertura di seduta, le azioni bianconere hanno fatto registrare un balzo impressionante del +12,7%, attestandosi a quota 2,47 euro (rispetto ai 2,34 della chiusura precedente), portando la capitalizzazione di mercato a sfiorare gli 890 milioni di euro. Juventusnews24.com

