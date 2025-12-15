Offerta formativa delle scuole superiori pugliesi i sindacati | Decaro fermi riforma della Regione

I sindacati chiedono al presidente Decaro e al governatore Emiliano di annullare le recenti modifiche all’offerta formativa delle scuole superiori pugliesi, giudicate illegittime e illegittime. L’intervento mira a respingere le modifiche approvate nell’ultima riunione di giunta, evidenziando tensioni tra le parti e richiedendo un intervento chiarificatore sulla riforma regionale.

I sindacati chiedono al presidente neo-eletto della Regione Puglia, Antonio Decaro, e al governatore uscente, Michele Emiliano, di cancellare le "scriteriate e illegittime modifiche all'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado pugliesi" introdotte "nell'ultima riunione di giunta. No ad "aperture improprie di nuovi indirizzi, duplicazioni di nuovi corsi nello stesso comune o in città vicinissime tra loro"

