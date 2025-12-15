O&DS scommette su un’AI quotidiana | assistenti per persone e aziende

O&DS punta sull'integrazione dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana e nelle attività aziendali. Con un focus su assistenti intelligenti, l'azienda mira a rendere l'AI accessibile e utile per persone e imprese, contribuendo a semplificare le attività quotidiane e migliorare l'efficienza lavorativa.

Milano, 15 dicembre 2025. Nel rumore quotidiano sull'intelligenza artificiale, c'è chi prova a riportarla a terra, dentro i gesti di tutti i giorni e nelle esigenze delle imprese. È la traiettoria scelta da O&DS, che guarda al 2026 con un'idea precisa: rendere l'AI davvero utilizzabile, senza barriere. Una promessa concreta: rendere l'AI comprensibile a tutti. Un altro anno, un'altra tappa di un percorso che non nasce per caso. Crescere, anno dopo anno, significa continuare a scommettere sul lavoro quotidiano, sulla coerenza e su quella voglia ostinata di fare le cose come vanno fatte, senza scorciatoie.