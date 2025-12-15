odia la costituzione montanari senza freni contro meloni

L'articolo analizza le dichiarazioni di Montanari, che critica duramente il governo di Meloni, accusandolo di attaccare i principi costituzionali e di avere una cultura fascista. Viene evidenziata la posizione critica nei confronti della maggioranza di centrodestra, con riferimenti alle politiche adottate e alle implicazioni per il panorama politico italiano.

Una presidente del consiglio che odia la Costituzione, un governo di centrodestra complice del genocidio a Gaza e, come se non bastasse, una maggioranza che, tra le altre cose, ha dentro di sé una cultura profondamente fascista. Queste sono i tre pilastri attorno ai quali si sviluppa il pensiero del professor Tomaso Montanari sull’attuale esecutivo che governa l’Italia da tre anni. In occasione del famoso sciopero della Cgil, lo storico dell'arte e saggista italiano, rettore dell'Università per stranieri di Siena dal 2021, ha voluto accusare Giorgia Meloni e i suoi ministri, “Oggi siamo qui per la Costituzione, un progetto di società in cui i giudici non obbediscono al governo, ma alla legge. Ilgiornale.it

