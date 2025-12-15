MIA BURTON, marketplace globale specializzato in occhiali da sole e da vista di alta gamma, punta a espandere la propria presenza online. Fondata nel 2020, l’azienda prevede di aumentare i ricavi da 23,7 milioni di euro nel 2025 a 40 milioni nel 2027, con una crescita annua composta del 39,8%, mantenendo margini operativi in costante miglioramento.

© Quotidiano.net - Occhiali e lenti, l’acquisto online semplificato con marketplace

MIA BURTON, e-commerce globale specializzato in occhiali da sole e da vista di alta gamma nato nel 2020, punta a una crescita dei ricavi da 23,7 milioni di euro nel 2025 a 40 milioni nel 2027 (+68%) con un CAGR del 39,8% e una crescita costante dei margini operativi. Dopo la fusione per incorporazione di Lipari, lo storico rivenditore di eyewear e prodotti ottici fondato a Palermo oltre 50 anni fa e recentemente approdato in Corso Garibaldi a Milano con l’apertura del suo terzo store, Mia Burton prevede che l’EBITDA aumenterà fino a 4,3 milioni, e che l’utile netto supererà i 3,2 milioni nel 2027, con un net margin dell’8,1%. Quotidiano.net

E' NATALE NEI CENTRI OTTICA REVERCHON! Grandi offerte su occhiali da vista completi lenti + montatura! 2 occhiali completi a soli 62€ e il 3° occhiale con soli 15€ ! Vieni nei negozi REVERCHON! https://www.reverchon.it/it/catalogo-prodotti/0-14-14/offert - facebook.com facebook