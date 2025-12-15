Il candidato sindaco Di Rosa presenta il suo slogan elettorale,

© Agrigentonotizie.it - Obiettivi da raggiungere e criticità da risolvere, il candidato sindaco Di Rosa crea il suo slogan elettorale: "Si può fare"

Ho scelto di presentare alla città di Agrigento lo slogan della mia campagna elettorale con tre parole semplici, ma impegnative: “Si può fare!!!”. Non è uno slogan vuoto, né una promessa generica. È una presa di responsabilità. È la risposta a decenni di non si può, non è possibile, non dipende. Agrigentonotizie.it

Il sindaco Sandomenico: "Siamo riusciti a raggiungere uno degli obiettivi principali di questa Amministrazione" - facebook.com facebook

Anfia, elettrico è tecnologia chiave, non basta per raggiungere obiettivi automotive. Vavassori, 'servono tecnologie ponte come l'ibrido, non tra 10 anni ma subito' #ANSAmotori #ANSA x.com