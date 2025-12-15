Obesità dall’esperienza di Uk e Lombardia un modello sistemico per gestirla

L'obesità rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica in Europa. L’esperienza di Regno Unito e Lombardia offre un modello sistemico che integra prevenzione, gestione strutturata e accesso equo alle innovazioni, proponendo strategie efficaci per affrontare questa complessa problematica.

(Adnkronos) – Tra le principali sfide di salute pubblica in Europa, l'obesità richiede approcci integrati che uniscano prevenzione, presa in carico strutturata e accesso equo all'innovazione. E' il tema al centro dell'evento organizzato oggi presso il Consiglio regionale della Lombardia e promosso dalla Fondazione della sostenibilità sociale in collaborazione con Inrete e con il contributo . Nessun post correlato. Webmagazine24.it

Farmacia Belcredi. . L’obesità viene spesso considerata una colpa di chi ne soffre, ma si tratta invece di una patologia complessa, scatenata da molteplici cause e che richiede cure specifiche e adeguate. Rappresenta anche una seria emergenza sanitaria, pe - facebook.com facebook