La pasta, uno degli alimenti più apprezzati a livello globale, non solo delizia il palato, ma offre anche benefici per la salute. Secondo la nutrizionista Bernardi, consumarla con moderazione può contribuire al benessere e al buon umore, confermando il suo ruolo centrale nella dieta quotidiana.

© Ildifforme.it - Nutrizionista Bernardi: “La pasta rende felici e fa bene alla salute”

(Adnkronos) – E’ uno degli alimenti più amati al mondo, ma oltre a essere buona, la pasta fa anche bene. Anzi, è “una componente preziosa di diete sane e sostenibili”, come sostengono gli esperti e nutrizionisti di tutto il mondo nel documento di consesnus ‘Healthy Pasta Meal’. Eppure anche in Italia, dove il suo consumo . Ildifforme.it

Dalla nutrizionista Elisabetta Bernardi 5 riposte per eliminare dubbi e incertezze sulla pasta

Nutrizionista Bernardi, 'la pasta rende felici e fa bene alla salute' - E' uno degli alimenti più amati al mondo, ma oltre a essere buona, la pasta fa anche bene. msn.com

Mangiare pasta rende felici: lo dice la scienza (e il nutrizionista) - Lo abbiamo sempre saputo: mangiare pasta rende felici, ma ora lo conferma anche la scienza: esiste un vero e proprio meccanismo emozionale e neurofisiologico alla base del benessere psicofisico che si ... dilei.it

Ieri il nostro Coach Massimo Bernardi e il Capitano Alberto Saponi sono stati ospiti a Bologna negli studi di TRC con conduttore Andrea Tedeschi nella 25esima puntata di "Basket Regione" Sempre bello parlare di Basket!! #Angels #Win #SerieC - facebook.com facebook