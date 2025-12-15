Nutrizione a scuola | i laboratori della Vivenda Spa contro le fake news

In un'epoca di informazioni contrastanti sulla nutrizione, i laboratori di Vivenda Spa si impegnano a sfatare le false credenze e promuovere pratiche alimentari corrette. Tra miti e realtà, vengono approfonditi argomenti come acqua e limone, zucchero di canna, cipolla, ananas e tisane, offrendo spunti utili per una corretta educazione alimentare a scuola.

Acqua e limone per dimagrire, zucchero di canna con più effetti benefici rispetto al bianco, la cipolla come difesa da microbi e batteri, le abboffate di ananas per bruciare grassi o, ancora, le tisane come eccellente rimedio detox. Questi sono tutti esempi di fake news legate all'alimentazione. Come, del resto, la famosa dieta 7 kg in 7 giorni peraltro immortalata dal celebre film con Carlo Verdone e Renato Pozzetto. Elencare gli errori più comuni fatti a tavola dagli italiani è un preciso impegno per Vivenda Spa. L'azienda aderente al Consorzio La Cascina, tramite i suoi laboratori di educazione alimentare, si adopera per combattere in tutto lo Stivale i "luoghi comuni", spesso privi di fondamento, diffusi soprattutto via web.