Nuovo ponte di Paderno RFI sceglie l' affiancamento al San Michele | parte il concorso internazionale

RFI ha avviato un concorso internazionale per il progetto del nuovo ponte tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, che sarà realizzato in affiancamento all'attuale ponte San Michele. Questa iniziativa mira a migliorare la connessione tra le due località, garantendo un'infrastruttura moderna e funzionale per il territorio.

Il futuro del collegamento tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda è tracciato: il nuovo ponte sorgerà affiancato all'attuale San Michele. Lo ha deciso Rete Ferroviaria Italiana nella relazione conclusiva pubblicata il 15 dicembre, al termine del dibattito pubblico avviato lo scorso maggio. La scelta. Leccotoday.it Ponte di Paderno chiuso la versione ufficiale di Rfi Ponte fra Calusco e Paderno, Terzi: «Il nuovo San Michele per Rfi sarà affiancato a quello attuale» - Le Ferrovie hanno pubblicato oggi il documento con cui si chiude il dibattito pubblico sul progetto Il progetto del nuovo viadotto sull'Adda fra Paderno e Calusco «dovrà rielaborare la soluzione del n ... bergamo.corriere.it

