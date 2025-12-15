Nuovo Consiglio dei ragazzi | eletto il sindaco

Si è insediato il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Bellinzago Lombardo, con l'elezione del sindaco Brando e il passaggio di fascia tricolore dalla sindaca uscente Sofia. Un momento di rinnovamento e continuità, segnato dal cambio di consiglieri e dalla partecipazione attiva dei giovani alla vita amministrativa del paese.

Passaggio di fascia tricolore dalla sindaca uscente, Sofia, al primo cittadino neoeletto, Brando, e passaggio di testimone fra consiglieri uscenti e nuovi: è insediato e "in sella" il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Bellinzago Lombardo. Il primo, affollato ritrovo in aula consiliare, l’altro pomeriggio, è stato l’epilogo di un percorso che era partito in ottobre, a cura, ancora una volta, dalla scuola Einstein in collaborazione con l’Amministrazione. Primo passo la presentazione dell’opportunità ai ragazzi, poi le candidature e una "vera" campagna elettorale, con programmi e proposte. Ilgiorno.it

