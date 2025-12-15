Nuovo appuntamento con Grande Fratello le anticipazioni

Lunedì 15 dicembre torna in prima serata su Canale 5 un nuovo episodio di “Grande Fratello”, il celebre reality show condotto da Simona Ventura. Prodotto da Endemol Shine Italy, l’appuntamento promette emozioni e colpi di scena, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza televisiva ricca di suspense e intrattenimento.

Lunedì 15 dicembre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Inizia stasera la lunga ed emozionante corsa che ci porterà alla finalissima di giovedì 18 dicembre e alla proclamazione del vincitore di questa edizione. Il televoto settimanale assegnerà l'ultimo posto da finalista: chi tra Domenico e Omer continuerà a lottare per la vittoria? Omer incontrerà Rasha a una settimana dalla sua eliminazione e dalla brusca fine della loro storia.

Grande Fratello, anticipazioni semifinale bis: sfida di fuoco tra Omer e Domenico - La finale slitta e un concorrente dovrà dire addio alla vittoria: attesi anche nuovi faccia a faccia. libero.it

