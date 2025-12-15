Nuovo anno nuovi rincari cosa cambia per gli automobilisti dal 2026 | diesel e assicurazioni più care dal 1° gennaio

Dal 1° gennaio 2026, gli automobilisti italiani affronteranno aumenti significativi sui costi di diesel e assicurazioni, mentre le multe rimarranno ferme. Queste novità rappresentano un cambiamento importante per chi guida, segnando l'inizio di un nuovo anno con costi più elevati per i possessori di veicoli. Ecco cosa cambia nel dettaglio.

Multe ferme, ma il conto per chi guida aumenta. Il 2026 si aprirà con novità poco gradite per milioni di automobilisti italiani. Se da un lato è stato evitato l'aumento automatico delle multe stradali, dall'altro la pressione economica crescerà comunque a causa di carburanti e assicurazioni, colpiti da interventi fiscali decisi dal governo. Diesel più caro dal 1° gennaio. A pagare il prezzo più alto saranno i proprietari di auto a gasolio, circa 16,6 milioni di veicoli secondo il Codacons. Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il riallineamento delle accise, con un incremento di 4,05 centesimi al litro sul diesel.

