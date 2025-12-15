Il prossimo 18 dicembre si terrà a Arbostella un incontro pubblico per presentare i nuovi fondi destinati a sostenere le imprese culturali, creative e del terzo settore. L'evento approfondirà le opportunità offerte dalla misura Cultura Cresce e dal Fondo Imprese Culturali e Creative 2021-2027, volti a rilanciare e rafforzare il settore.

© Anteprima24.it - Nuovi fondi per rilanciare le imprese culturali, creative e del terzo settore

Tempo di lettura: 2 minuti Si terrà mercoledì 18 Dicembre alle ore 17;30 presso l’HUB della Creatività e della Comunicazione ad Arbostella (SA) l’incontro pubblico per presentare la misura Cultura Cresce istituito dal MiC con Decreto 72 del 20 marzo 2025, il Fondo Imprese Culturali e Creative 2021-2027 dotato di complessivi 151.710.000. Cultura Cresce è rivolto alle nuove imprese, al consolidamento delle imprese della filiera culturale e creativa operanti da almeno 5 anni e al terzo settore. Gli investimenti sono finalizzati a promuovere la nascita, la crescita sostenibile e il posizionamento competitivo delle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori culturali e creativi del Mezzogiorno rivolgendosi in particolare alle generazioni più verdi, ai territori, ai saperi, ai mestieri, ai linguaggi, alle idee. Anteprima24.it

Fondo Nuove Competenze: esperienze e opportunità a confronto

Nuovi fondi per le imprese del Tac nel Salento - Per mezzo di Invitalia, il ministero delle Imprese e del made in Italy mette a bando 22 milioni di euro a favore delle imprese del Tac nel Salento e per la riqualificazione delle aree di crisi ... quotidianodipuglia.it

Avviata la trattativa con l'Asl Cn1 e stanziati nuovi fondi: il progetto scolastico entra nella fase operativa - facebook.com facebook

Sicurezza e territorio da valorizzare: nuovi fondi e progetti per Compiano x.com