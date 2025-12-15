© Spazionapoli.it - “Nuovi contatti, si può chiudere”: mercato Napoli, novità importanti

Contro l’Udinese è apparso evidente come, al momento, la rosa a disposizione di Antonio Conte non sia numericamente all’altezza. Il tecnico azzurro, a causa dell’emergenza infortuni, ha dovuto schierare nuovamente la stessa formazione, apparsa stanca e poco lucida. Il mercato di gennaio dovrà portare a Napoli almeno un nuovo centrocampista, con Kobbie Mainoo che rappresenta il primo obiettivo del direttore sportivo Manna. Napoli, nuovi contatti con gli agenti di Mainoo. Kobbie Mainoo è il nome in cima alla lista del Napoli per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto raccontato da Nicolò Schira, sono previsti già nei prossimi giorni nuovi colloqui diretti tra la dirigenza del club azzurro e gli agenti del calciatore. Spazionapoli.it

La Roma vuole chiudere a sorpresa per Ziolkowski: previsti nuovi contatti per cercare l’intesa - La Roma vuole chiudere, a sorpresa, per Jan Ziolkowski, difensore centrale classe 2005 del Legia Varsavia. gianlucadimarzio.com

Previsti nelle prossime settimane nuovi contatti diretti tra il Milan e West Ham per Fullkrug x.com

L'olandese resta l'obiettivo principale per il mercato giallorosso. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti - facebook.com facebook