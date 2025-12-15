Nuove tariffe scolastiche a Ceccano più sostegno e progressività ma è polemica sul trasporto

La Giunta Comunale di Ceccano ha recentemente approvato le nuove tariffe per la mensa scolastica e il trasporto pubblico scolastico per il 2026, introducendo maggior sostegno e progressività. La decisione ha suscitato alcune polemiche, in particolare riguardo alle modalità di gestione e ai costi del servizio di trasporto.

© Frosinonetoday.it - Nuove tariffe scolastiche a Ceccano, più sostegno e progressività, ma è polemica sul trasporto La Giunta Comunale di Ceccano nei giorni scorsi ha approvato le nuove tariffe per i servizi di Mensa Scolastica e Trasporto Pubblico Scolastico (TPS) per l'anno 2026. L'obiettivo dichiarato dall'Amministrazione è ambizioso: "Pagare meno, per pagare tutti e per garantire servizi pubblici adeguati". Frosinonetoday.it BARANO Definite le tariffe per la mensa scolastica 2025/2026 - Definite le nuove tariffe della mensa scolastica 2025/2026 per infanzia e primaria nel Comune di Barano d’Ischia. ilgolfo24.it Mensa scolastica, nuove tariffe. Gratis per le famiglie in difficoltà sconto del 50% per il secondo figlio - Rimodulate le tariffe, il costo del pasto diventa direttamente proporzionale al valore dell’Isee. msn.com

Nuove tariffe dal 19 dicembre per agevolare l’utilizzo del servizio - facebook.com facebook

Firenze, sconti per il bike sharing: ecco nuove tariffe agevolate x.com