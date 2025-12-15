Nuove ispezioni a scuola ordinate dal ministero per incontri con Francesca Albanese | il caso Emilia-Romagna
Il ministero dell'Istruzione ha avviato nuove ispezioni in Emilia-Romagna, dopo aver segnalato incontri online durante l'orario scolastico con la presenza di Francesca Albanese, seguendo le precedenti verifiche in Toscana. L'iniziativa mira a chiarire i dettagli di queste riunioni e garantire il rispetto delle norme scolastiche.
Dopo i casi segnalati in Toscana, Il ministero dell'Istruzione guidato da Valditara ha avviato una nuova ispezione, questa volta in Emilia-Romagna, per far luce su alcuni incontri online che si sarebbero tenuti durante l'orario scolastico, alla presenza di Francesca Albanese. Lega e Fratelli d'Italia annunciano interrogazione parlamentari. Fanpage.it
Ispezioni nelle scuole, nuove prese di posizione da sindacati e forze politiche Dopo l’annuncio del ministero sugli incontri con la relatrice ONU Francesca Albanese, intervengono Gilda, Sinistra Italiana, Flc Cgil e Una città in comune Pisa a sostegno di docenti - facebook.com facebook
