Nuova protesta al Pilastro | Stop al Museo dei bimbi

Una nuova protesta si svolgerà al Pilastro contro il progetto del Museo dei bambini. Il comitato Besta organizza un presidio domani pomeriggio, invitando i cittadini a conoscere e discutere le implicazioni del nuovo progetto. L'iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere un confronto sulla futura destinazione dell’area.

Museo dei bambini al Pilastro, scatta la protesta. Il comitato Besta scenderà in strada con un presidio, domanì pomeriggio, e invita tutti i cittadini a informarsi sul nuovo progetto. ‘No al Muba, sì al parco’, lo slogan che anima la mobilitazione. "Basta consumo di suolo, basta cemento nei parchi. Il Comune vuole costruire un museo nel parco Mitilini Stefanini Moneta, al posto di prato e alberi ci sarà un edificio di tre piani di cemento. Andiamo tutti a far sentire la nostra voce di cittadini". L’appuntamento è per domani alle 18 al centro commerciale di via Pirandello. Questo perché il progetto del Museo dei bambini al Pilastro "non è un regalo alla città – scrivono –, ma l’ennesimo episodio di cementificazione inutile. Ilrestodelcarlino.it

