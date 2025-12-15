Nuoto Katie Ledecky sbalorditiva nel Maryland | la fuoriclasse americana oltre ogni limite

Katie Ledecky si conferma una delle più grandi nuotatrici di sempre, sorprendendo ancora nel Maryland. Con i suoi record mondiali e una determinazione incrollabile, la campionessa americana si prepara a proseguire il proprio percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, dimostrando di essere oltre ogni limite nel mezzofondo in piscina.

Katie Ledecky continua a stupire. La più forte nuotatrice della storia nel mezzofondo in piscina, detentrice dei primati del mondo in vasca lunga di 800 e 1500 stile libero, non ha alcuna intenzione di fermarsi e prosegue nel proprio cammino nell’ottica delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. È questo il messaggio che arriva forte e chiaro da una manifestazione che porta il suo nome (Katie Ledecky Invitational), che si è tenuta nell’impianto dell’Università del Maryland, a College Park. La fuoriclasse statunitense, infatti, ha siglato un nuovo primato, ovvero nuotare in 14’59?62 nelle 1650 yards. Un crono che rappresenta il nuovo record nazionale, diventando la prima donna ad abbattere il muro dei 15?. Oasport.it

