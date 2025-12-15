Nuoto Cesare Butini fa un bilancio degli Assoluti | Felice di vedere le nuove generazioni andare così forte

Nel 2025, i Campionati Italiani Assoluti in vasca corta hanno mostrato segnali di vivacità e crescita delle nuove generazioni, nonostante l’assenza di alcuni big. Cesare Butini commenta con soddisfazione i risultati ottenuti, evidenziando come le giovani promesse abbiano dimostrato di poter competere ad alti livelli e portare entusiasmo nel panorama del nuoto nazionale.

Nonostante l’assenza di vari big come Thomas Ceccon, Alberto Razzetti, Benedetta Pilato, Sara Curtis e Nicolò Martinenghi, sono arrivati comunque dei riscontri molto interessanti in occasione dei Campionati Italiani Assoluti 2025 in vasca corta. La stella annunciata dell’evento Simona Quadarella ha risposto presente con delle buone prestazioni, ma in prospettiva fanno ben sperare i tempi firmati da alcune seconde linee o giovani in rampa di lancio come per esempio Andrea Camozzi nei 200 delfino ed Emanuela Potenza nei 400 misti. “ Questa serie di gare, iniziate il 2 dicembre con gli Europei, ci hanno riservato conferme dai big e la crescita di tanti giovani. Oasport.it

