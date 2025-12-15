Nozze saltate per Simona Tagli | Voto di castità per 20 anni poi lui mi lascia per vecchie foto sexy

Simona Tagli annuncia in un'intervista a La Repubblica la cancellazione del suo matrimonio con Francesco Ambrosoli, previsto per il 13 maggio 2026. La showgirl rivela di aver mantenuto un voto di castità per 20 anni, ma di essere stata lasciata dall’uomo per vecchie foto sexy. La decisione di annullare le nozze segna un cambiamento importante nella sua vita.

Il matrimonio non si farà e Simona Tagli lo annuncia in un’intervista a La Repubblica, svelando che le nozze con Francesco Ambrosoli, previste per il 13 maggio 2026, sono state annullate. Una decisione arrivata dopo vent’anni di relazione e una figlia, Georgia, nata dall’unione con l’imprenditore. Il motivo della rottura? Alcune foto sexy risalenti a trent’anni fa, riemerse sul web e finite al centro di una furiosa lite. L’ex showgirl e imprenditrice racconta che tutto è precipitato dopo la pubblicazione su Dagospia di immagini “molto succinte”, scattate agli albori della sua carriera televisiva. Cultweb.it

