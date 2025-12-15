Novara Giuseppe Patti è il nuovo presidente della Società italiana di Cardiologia
Il professor Giuseppe Patti è stato nominato nuovo presidente della Società Italiana di Cardiologia, un riconoscimento di grande prestigio per l'azienda ospedaliero-universitaria di Novara. Questa nomina evidenzia l'eccellenza e l'impegno della realtà novarese nel campo della cardiologia, rafforzando la posizione dell'istituzione a livello nazionale.
Nuovo riconoscimento prestigioso per l'azienda ospedaliero universiaria novarese. Il professor Giuseppe Patti è infatit il nuovo presidente della Società italiana di cardiologia.L'elezione è avvenuta nell'ambito del Congresso nazionale della Sic, tenutosi a Roma dal 4 al 7 dicembre scorsi. Patti. Novaratoday.it
fiat 500 s1 Peppe Marotta on board 6° slalom del satiro (Mazara del Vallo) 2022
Giuseppe Patti, primario del Maggiore, eletto presidente della Società italiana di cardiologia - vascolare dell’ospedale Maggiore, è il nuovo presidente della Società Italiana di Cardiologia. lavocedinovara.com
Il Professore palmese Giuseppe Patti eletto Presidente dei Cardiologi Italiani - A congratularsi con lui, la Fondazione Calabria Roma Europa, che in una nota esprime il “più profo ... strettoweb.com
Il Prof. Giuseppe Patti eletto Presidente della Società Italiana di Cardiologia https://www.buongiornonovara.com/il-prof-giuseppe-patti-eletto-presidente-della-societa-italiana-di-cardiologia/ - facebook.com facebook