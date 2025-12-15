Novara Albergo Italia chiuso da mese | pronto a riaprire?

L'Albergo Italia di Novara, chiuso da mesi, potrebbe presto riaprire grazie a un possibile nuovo acquirente. La struttura, situata nel cuore della città, attende ancora conferme ufficiali, alimentando speranze di ripresa per questa storica struttura alberghiera.

Potrebbe riaprire l'Albergo Italia. L'hotel in pieno centro a Novara, chiuso da mesi, potrebbe aver trovato un acquirente, anche se non c'è ancora una ufficialità.La struttura negli ultimi anni era andata più volte all'asta ma senza successo; nei mesi scorsi era già stata registrata una riduzione. Novaratoday.it

