Novak Djokovic, attualmente in Grecia per il suo allenamento post-season, si sta preparando dopo aver conquistato il suo 101° titolo. Durante una sessione di allenamento, ha invitato una giovane promessa del tennis, attirando l'attenzione degli appassionati. La sua dedizione e il suo ruolo di mentore continuano a consolidare la sua posizione tra i grandi dello sport.

Novak Djokovic si allena in Grecia e invita per una sessione una giovane promessa di cui tanto si parla

Novak Djokovic è alle prese con la preparazione post-season in Grecia, lì dove ha conquistato il titolo 101 della sua straordinaria carriera. Una vittoria arrivata in uno degli incontri più belli dell’intera stagione, contro Lorenzo Musetti. Un’altalena di emozioni e alla fine il vecchio leone è riuscita a spuntarla, negando al toscano la conquista di un successo che nel circuito gli manca dal 2022. In terra ellenica Nole si sta preparando perché il suo desiderio di competere ai massimi livelli c’è sempre. Il campione serbo è convinto di poter ancora dare filo da torcere ai migliori e l’obiettivo “Australian Open”, col sogno di vincere per l’undicesima volta il Major nella terra dei canguri, è ben presente nella sua testa. Oasport.it

Novak Djokovic se zabavlja u Grckoj #novakdjokovic

