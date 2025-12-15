Le notti all’acropoli si trasformano in un incubo a causa di atti di vandalismo, schiamazzi e comportamenti disturbanti che mettono a rischio la sicurezza e la tranquillità della zona, creando un clima di tensione e preoccupazione tra residenti e visitatori.

Notti da incubo per l'acropoli: "Urina sui portoni, auto vandalizzate. Siamo ostaggio di questi balordi"

Urla nella notte, risate scomposte, qualcuno che si sente male, campanelli e auto vandalizzati, vomito e urina ovunque, le sirene di un’ambulanza e poi l’arrivo di carabinieri e Municipale. Scene dalla movida selvaggia che si è consumata sabato notte sotto le finestre dei residenti di via Pozzo Campana- via Bartolo. Ma non è una novità. Per i cittadini della zona, che per denunciare l’emergenza ormai cronica di queste notti fuori dalla regole, tre anni fa si sono riuniti in comitato, il week- end fa rima con incubo. "Siamo esasperati, stanotte c’è stato l’inferno, - racconta con un filo di voce il portavoce dell’associazione al telefono de La Nazione - non ne possiamo più. Lanazione.it

