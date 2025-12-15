Notte Bianca il bilancio del consigliere Magni | Affluenza oltre le aspettative nei siti museali e archeologici

La Notte Bianca a Catania ha registrato un'affluenza superiore alle aspettative, con numerosi visitatori nei musei e siti archeologici. Il consigliere Magni evidenzia un evento caratterizzato da entusiasmo e partecipazione, sottolineando come questa manifestazione abbia contribuito a valorizzare il patrimonio culturale della città e a rafforzare il senso di comunità.

© Cataniatoday.it - Notte Bianca, il bilancio del consigliere Magni: "Affluenza oltre le aspettative nei siti museali e archeologici" "Il resoconto dell'evento Catania di Notte restituisce l'immagine di una Catania in festa, in cui a prevalere è stato il senso di partecipazione e riscoperta". È quanto dichiarato dal consigliere comunale e presidente della VII Commissione consiliare del Comune di Catania, Giovanni Magni, a.