Notte amara a Udine | dubbi errori e identità smarrita
Il Napoli cade a Udine al termine di una prestazione confusa e priva di continuità, incapace . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net
Milan, la notte di Maignan: torna a Udine, cos'è successo in passato - E’ la sua partita: Mike Maignan, estremo difensore del Milan, torna a Udine nella cornice del Bluenergy Stadium. calciomercato.com
MATCHDAY Dopo la notte amara di Champions, dopo la beffa immeritata contro il Liverpool, l’Inter torna in campo in campionato. A Marassi c’è il Genoa, avversario storico e orgoglioso, pronto a rendere la vita difficile. Ma non abbiamo alternative: è obb - facebook.com facebook