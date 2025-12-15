Notre Dame de Paris all' Arena di Verona

© Veronasera.it - "Notre Dame de Paris" all'Arena di Verona

Con oltre 13 milioni di spettatori nel mondo e 4,5 milioni solo in Italia, Notre Dame de Paris si conferma l’opera popolare moderna più amata e longeva della cultura europea. Lo spettacolo tornerà nei teatri italiani a partire dal 26 febbraio 2026, con più di 120 mila biglietti già venduti. Veronasera.it

Video Notre Dame de Paris full musical 1998 (eng/fre/ger/spa/rus subs)

